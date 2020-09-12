تحديد موعد مثول ‏ناصر الخليفي أمام القضاء

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، الخليفي متهم بالتحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، قبل أن تسقط التهمة عقب اتفاق ودي بين الفيفا والمسؤول القطري.

ووجهت إلى ناصر الخليفي تهمة أخرى وهي "الإدارة غير النزيهة" حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بتحريضه على ذلك.

من المتوقع أن يصدر الحكم في القضية أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم.