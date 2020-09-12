حذف صور الفتيات من كتاب مدرسي يغضب الإيرانيين

قررت وزارة التربية والتعليم الإيرانية حذف صور فتيات كانت موجودة منذ سنوات على غلاف أحد الكتب المدرسية، ما أثار موجة غضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم يعد غلاف النسخة الجديدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي يحتوي على صور فتيات يرتدين الزي المدرسي، واقتصر على الذكور فقط.

وفور انتشار الصور عبر شبكات التواصل في إيران، أثيرت موجة من الغضب من جانب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ووصفو الأمر بأنه دليل على "كراهية النساء والتمييز ضدهن".

اقدام نابخردانه آموزش و پرورش در حذف دخترها از تصویر جلد کتاب ریاضی، بر خلاف تکریم شایستگی‌های بانوان، به ویژه نخبه‌ی پر افتخار ایرانی، مرحومه #مریم_میرزاخانی است. pic.twitter.com/4OlHaTeGCU — کیوان ساعدی (@KayvanSaedy2) September 10, 2020

وأكد المرشد الإيراني خامنئي أن تعليم الفتيات لا ينبغي أن يركز على الرياضيات والعلوم، ما اعتبره كثيرون تمييزا ضد المرأة الإيرانية.

ومن جانبه قال نسيم بهاري، الرسام الذي رسم الصورة الأولى لكتاب الرياضيات، في تعليق ساخر إن السلطات الإيرانية ربما أزالت الفتاة من الرسم لأنها تعتقد أنها كانت تركض لتعانق الفتى.