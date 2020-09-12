زعيم طالبان السياسي يؤكد استقلال أفغانستان

انطلقت مفاوضات السلام، اليوم السبت، بين الحكومة الأفغانية و"حركة طالبان" في عاصمة قطر الدوحة.

وقال زعيم طالبان السياسي، "أفغانستان لا بد أن تكون دولة مستقلة".

ومن جهته قال رئيس مجلس السلام في أفغانستان، عبد الله عبد الله، إن اجتماع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتيح إمكانية إبرام اتفاق سلام لإنهاء صراع دام عقودا.

وأضاف خلال مراسم افتتاح محادثات السلام في فندق بالعاصمة القطرية الدوحة "أعتقد أنه إذا مد كل منا يده للآخر وعملنا بصدق من أجل السلام فسوف تنتهي المعاناة الراهنة في البلاد".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، دعم بلاده لوحدة أفغانستان وسيادتها وأن يحل السلام بين جميع أطياف الشعب الأفغاني وأن تكون أيضا في سلام مع جيرانها.

ورحب "بالتزام حركة طالبان بعدم استضافة مجموعات إرهابية بما فيها القاعدة وأيضا التزام حكومة أفغانستان بألا تصير الدولة قاعدة للإرهاب الذي يهدد العالم بأسره"، مؤكدا أن "تداول السلطة هو أفضل خيار للشعب الأفغاني طبعا مع احترام حقوق الإنسان".

وتهدف المحادثات التي تُجرى في الدوحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما في أفغانستان.