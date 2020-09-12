البيرو: كونغرس البلاد يصوت على محاكمة رئيس البلاد بتهم فساد

أفادت وسائل إعلام عالمية، أن ​الكونغرس​ في بيرو، بدء بتحقيقات فساد بحق رئيس البلاد، مارتن فيزكارا، الذي قد يغادر منصبه باكرا.

وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية أن الكونغرس البيروفي صوت لصالح قرار ينص على بدء تحقيقات بحق الرئيس، بزعم "عرقلته مسار العدالة".

وصوت لصالح قرار بدء التحقيقات 65 نائبًا مقابل رفض 35 آخرين، حيث أكد معارضون أن الرئيس متهم بـ"عرقلة العدالة"، و"الكذب" بخصوص اتهامات ب​الفساد​ في حقه.

ومن المنتظر أن يعقد الكونغرس جلسة أخرى خلال أيلول الجاي، يتعين على الرئيس مارتن فيزكارا أن يجيب فيها على 18 تهمة موجهة له.