ترامب يكشف ماذا سيفعل إذا اندلعت أعمال شغب حال فوزه بالانتخابات... فيديو

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن رد فعله في حال اندلاع أعمال شغب ليلة الانتخابات إذا نزل الديمقراطيون الخاسرون إلى الشوارع في أعقاب فوزه المحتمل.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" المقرر بثها اليوم السبت، حيث سُئل كيف سيرد على حوادث الشغب في حال إعلان فوزه يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورد ترامب قائلا: "سوف نواجههم بسرعة كبيرة إذا فعلوا ذلك. لدينا الحق في القيام بذلك".

President Trump threatens to quash Election Night riots if aggrieved Democrats take to the streets in the wake of his potential victory https://t.co/HMMPJmfIuE pic.twitter.com/4DcOCgQVfw — POLITICO (@politico) September 11, 2020

وأضاف ترمب "لدينا القوة للقيام بذلك، إذا أردنا".

وتابع: "هذا يسمى تمردا. نحن فقط نرسل قوات ونقوم بذلك بسهولة شديدة، أعني أن الأمر سهل للغاية".

وأوضح أنه "يفضل عدم القيام بذلك لأنه لا يوجد سبب لذلك، ولكن إذا كان علينا القيام بذلك، سننفذ في غضون دقائق".

​ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.