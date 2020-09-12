إيران: وفاة أشخاص إثر تلقيهم حقن مغشوشة ضد فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بوفاة 6 أشخاص في العاصمة طهران، وذلك بعد تلقيهم حقن مغشوشة ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "خبر فارس" الإيرانية تصريحات قائد الشرطة الإيرانية في طهران، الذي قال إنه تم إلقاء القبض على متهمين باعوا 52 حقنة للضحايا بمبلغ 45 مليون تومان للحقنة الواحدة.

وأشارت الشرطة إلى أن 6 أشخاص قتلوا جراء الحقنة التي أدت إلى مضاعفات كبيرة سببت لهم الوفاة على الفور.

وأعلنت إيران أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة، أما الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 399940 في إيران.