الشرطة البيلاروسية تعتقل ناشطات يشاركن في مسيرة نسائية بوسط مينسك

وأشار المراسل إلى أن السلطات البيلاروسية قامت بتوقيف مسيرة نسائية مناهضة للرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في وسط العاصمة واعتقلت العديد من المشاركين فيها.

وتجمعت المئات من النساء في وسط مينسك في ساحة الحرية للمشاركة في "المسيرة النسائية" غير المرخصة ما دفع الشرطة على تفريقهن بالقوة.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/ آب، وفاز فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.