"بعد 19 عاما"... الكشف عن مشاهد فضائية لكارثة 11سبتمبر... صور

التقطت الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية صورا "مرعبة" تظهر الفاجعة التي حلت بمدينة نيويورك، والتي تعرف أحداث 11 سبتمبر، حيث اختطف إرهابيون طائرتين مدنيتين لاستخدامهما في تفجير برجي مركز التجارة العالمي.

وتظهر صور الأقمار الصناعية عمود دخان كثيف يتصاعد نتيجة الانهيار والذي خلف كميات كبيرة من الغبار، أدت لحدوث حالات اختناق في ذلك الوقت، ورصدت محطة الفضاء الدولية هذا المشهد المخيف على بعد حوالي 250 ميلا فوق السطح الأرض.

وقام قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" مزود بنطاقات الأشعة تحت الحمراء، بتسليط الضوء على عدد من النقاط الساخنة التي اشتعلت فيها النيران المحيطة بكوكب الأرض بعد ساعات من الهجوم، ليتلقط هو الآخر صورة خاصة للمشهد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتكريما للذكرى التاسعة عشر للحادثة المؤلمة، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا التقطت من الأقمار الصناعية لمنطقة مانهاتن في نيويورك كما تبدو اليوم، إلى جانب لقطة أخذها رائد الفضاء فرانك كولبيرستون الذي شهد ذلك اليوم المشؤوم من على متن محطة الفضاء الدولية.

Today, we remember the lives lost on Sept. 11, 2001, and the heroism of first responders: https://t.co/rSL9LCG9xo



Pictured here is the New York City area, as seen from the @Space_Station in March: pic.twitter.com/aZ3UAOdK62 — NASA (@NASA) September 11, 2020

بالإضافة إلى ذلك، التقط القمر الصناعي "لاندسات 7" المشهد في 12 سبتمبر/ أيلول، مستخدما مخططه المحسن، مما سمح له برصد الدخان المتدفق من الأرض.

9/11 Remembered in (18) Space Photos~IKONOS satellite shows aftermath: one-meter resolution satellite image of Manhattan, New York 11:43 a.m. EDT on Sept. 12, 2001 (9/18); Manhattan, New York at 11:54 a.m. EDT on Sept. 15, 2001 (11/18) #WarWastesTheCity https://t.co/zo3lmPhYyl pic.twitter.com/IO31hBKV8j — That Tom Christoffel (Thomas J) (@tomchristoffel) September 11, 2018

وسجل القمر الصناعي "IKONOS" التابع لشركة "Maxar" صورة بتاريخ 15 سبتمر/أيلول، وقدم صورة عالية الدقة تظهر النفطة "صفر" بعد انهيار الأبنية ولتقدم نظرة فاحصة عن هول الحادثة.

Satellite image by Space Imaging's IKONOS satellite of Manhattan, New York collected at 11:54 a.m. EDT on this date September 15 in 2001. #NeverForget911 pic.twitter.com/eXo6bcQXmy — Jeffrey Guterman, Ph.D. (@JeffreyGuterman) September 15, 2018

وقتل نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001 ما يقرب من 3000 شخص، عندما اختطف 19 مسلحا مرتبطا بتنظيم القاعدة الإرهابي، حسب الرواية الأمريكية، 4 طائرات ركاب ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة، حيث ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وأصابت ثالثة البنتاغون وتحطمت رابعة في حقل بشانكسفيل في بنسلفانيا.