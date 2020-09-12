الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم بالمتفجرات

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ تفجير بعد استلامه طردا يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.

سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة أن "المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا اليوم السبت رجلا في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر".

Detectives from the Met Police Counter Terrorism Command have today arrested a man in his 20s at an address in #Cambridge. The arrest relates to a suspicious package received via post at a residential address in north London. https://t.co/pskkZHgHcp — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 12, 2020

وأوضحت، أن المحققين يقومون بتفتيش عنوانين آخرين في كامبريدج.

وكشفت أن التحقيق يتعلق بـ"طرد مشبوه جرى استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر بعد تلقي بلاغات حول طرد مشبوه"، وأضافت أن "المتخصصين قاموا بإبطال مفعول ما يعتقد أنه غرض متفجر".