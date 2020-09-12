إيران تعلن وفاة تلميذ الخميني

أعلن في إيران، اليوم، وفاة آية الله الشيخ يوسف صانعي، أحد أساتذة الحوزة العلمية في إيران عن عمر يناهز 83 عاما.

وأعلن مكتب صانعي صباح اليوم السبت، وفاة صانعي في المستشفى، وكان المكتب ذاته أعلن في بيان أمس أن صانعي يرقد في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظم اليد والحوض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن أحد مسؤولي مكتب آية الله صانعي، "أنه كان مصابا بالتهاب كبدي وبعد رقوده في المستشفى بسبب الإصابة بكسر في عظم اليد والحوض، كان بحاجة إلى عمل اللازم للكبد والكلية لذا فقد خضع لعملية غسيل كلى لكنه فارق الحياة أثناء العملية".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن صانعي هو أحد تلاميذ قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني، حيث تتلمذ على يديه في الحوزة العلمية في قم.

ولفتت الوكالة إلى أن صانعي ولد في أصفهان عام 1937، وكان والده محمد علي صانعي وجده الحاج ملا يوسف من علماء الدين المعروفين في عهدهما.

وتابعت أن من بين المسؤوليات التي تولاها صانعي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؛ العضوية في مجلس صيانة الدستور كأحد الفقهاء الستة فيه كما كان عضوا في الدورة الأولى لمجلس خبراء القيادة ممثلا عن طهران.