شركة بريطانية تستأنف تجارب لقاح كورونا بعد توقف بسبب مرض أحد المتطوعين

قالت شركة أسترا زينيكا، اليوم السبت، إنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض كوفيد-19، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورا التي تخضع للتطوير حاليا، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.

وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي الذي طوره باحثون من جامعة اكسفورد بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.

وقالت الشركة "أدت عملية مراجعة في السادس من سبتمبر أيلول إلى وقف طوعي للتجارب بأنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة والجهات التنظيمية الدولية بمراجعة بيانات السلامة". وفقا لـ"رويترز".

وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.

وذكرت تقارير أن المريض المذكور عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.

وقالت الشركة التي يقع مقرها بمدينة كمبردج البريطانية إنها لن تفصح عن أي معلومات طبية أخرى.