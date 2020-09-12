خامنئي ينعى يوسف صانعي

نعى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي الخامنئي يوسف صانعي، أحد أساتذة الحوزة العلمية في إيران عن عمر يناهز 83 عاما.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الخامنئي، "أقدم التعازي برحيل المرحوم اية الله حاج يوسف صانعي رضوان الله عليه إلى ابنائه وأسرته المكرمة وأخيه المحترم وكذلك طلابه ومحبيه واصدقاء هذا العالم الكبير"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وجاء في البيان قال الخامنئي إن "المرحوم كان من طلاب الفقه والأصول المجتهدين، ومن المقربين للإمام الخميني أعلى الله مقامه، وبعد انتصار الثورة".

وأشار إلى أن الفقيد "تولى مسؤوليات قضائية ونحوها من المهام ونأمل أن يكون كل هذا مقبولا لدى البارئ تعالى وأن يؤدي إلى رفع منزلته في الآخرة".

وأعلن مكتب صانعي صباح اليوم السبت، وفاة صانعي في المستشفى، وكان المكتب ذاته أعلن في بيان أمس أن صانعي يرقد في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظم اليد والحوض.

ونقلت وكالة "فارس"، عن أحد مسؤولي مكتب آية الله صانعي، "أنه كان مصابا بالتهاب كبدي وبعد رقوده في المستشفى بسبب الإصابة بكسر في عظم اليد والحوض، كان بحاجة إلى عمل اللازم للكبد والكلية لذا فقد خضع لعملية غسيل كلى لكنه فارق الحياة أثناء العملية".