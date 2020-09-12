في ظل التوتر مع أنقرة... أثينا تحصل على مقاتلات رافال من فرنسا وأربع فرقاطات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، أن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة وأربع فرقاطات.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن ميتسوتاكيس أكد أن أثينا ستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن بلاده "ستعزز" أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائر.

يأتي هذا في وقت عززت فيه البلاد عدد القوات الحدودية بالجزر الواقعة في بحر إيجة، إذ أرسالت 240 جنديا إلى جزيرة ميديلي و100 جندي على جزيرة كوس و98 جنديا إلى جزيرة ليروس و30 جنديا إلى جزيرة ساموس و20 جنديا إلى جزيرة سيمي و12 جنديا إلى كيزلي حصار.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية منذ أيام خلافات حادة بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.