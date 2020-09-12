إحدى نتائج الحروب على غزة… الجيش الإسرائيلي يكشف عن ثورة رقمية جديدة

كشف الجيش الإسرائيلي عن تطوير منظومة رقمية جديدة تسمح للقادة برؤية ومشاركة موقع القوات والعدو في أي لحظة عن طريق شاشة تعمل باللمس.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يكشف عن ثورة رقمية جديدة تقوده إلى مكانة عسكرية مميزة، وأن ما ينقص هذه المنظومة التمويل فحسب.

وذكر الموقع العبري أن منظومة الجيش الرقمي "750" الجديدة ستسمح للقادة العسكريين بتدفق المعلومات من مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب حتى آخر جندي في الميدان، بضغطة زر واحدة، سواء في منطقة الشمال أو الجنوب أو أي مكان داخل إسرائيل.

وأوضح الموقع أنه جرى تطوير هذه المنظومة بناء على استخلاصات حرب "الجرف الصامد" ( يوليو/تموز 2014) على قطاع غزة.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي يتخوف من تأخر العمل في تلك المنظومة الرقمية، بسبب نقص الميزانية وعدم إقرارها بعد.