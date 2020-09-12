الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج عملية عسكرية "هي الأكبر في تاريخه"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تدمير المقرات المضادة للثورة تدميرا كاملا، وذلك في العمليات الأخيرة بالحدود الشمالية الغربية للبلاد.

وأضاف مساعد شؤون العمليات في مقر "حمزة سيد الشهداء" التابعة للحرس الثوري، العميد إسماعيل خليل زاده في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في أورمية، أنه "تم استهداف عددا من الزمر الإرهابية المتواجدة عند الحدود الايرانية التركية بهدف زعزعة الاستقرار هناك".

وأكد زاده أن "قدرة القوات المسلحة في التصدي الفعال للزمر الإرهابية المعادية للثورة منعتها من القيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "العملية الأخيرة للحرس الثوري الإيراني جاءت ردا على الفعل الشرير للمعادين للثورة في تنفيذ اغتيال في محافظة كردستان".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الخميس، تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".

وأشارت الوكالة إلى أن العملية تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، وشملت "سلسلة عمليات واسعة النطاق لتدمير عدد كبير من مقرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة في الجدار الحدودي للمنطقة الشمالية الغربية من البلاد".