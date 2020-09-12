برلماني إيراني يكشف عن "تغلغل" في السعودية ويقدم حلا للشعوب العربية يؤدي لتراجع أمريكا

قدم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمود أحمدي بيغش، حلا من شأنه أن يسبب تراجع أمريكا وإسرائيل عن تنفيذ مخططاتهما.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اعتبر البرلماني الإيراني أن "تصرفات السعودية اليوم تعود Yلى الماضي وقد تغلغل الأميركيون في هذا البلد منذ فترة طويلة"، منوها إلى "دعم السعودية والإمارات والبحرين للمشروع الأميركي في التطبيع"، على حد زعمه.

وقال البرلماني الإيراني إن "النظام السعودي أقيم بدعم أميركي وصهيوني لذلك فانه يشعر بفضلهما عليه"، معتبرا أن السياسة السعودية قد اتخذت "مواقف ظاهرية" في مناهضة إسرائيل بهدف "أن لا يكون بغيضا لدى الشعوب المسلمة والحرة في العالم".

واعتبر أحمدي بيغش، أن حكام الإمارات والبحرين يرضخون لأي "اتفاق تساومي" فقط من أجل الحفاظ على مصالحهم ومكانتهم، وأنهم تحولوا إلى "أتباع لأمريكا وإسرائيل".

وشدد البرلماني على ضرورة أن "تقوم البلدان الإسلامية" وعلى رأسها إيران وجبهة المقاومة بالوحدة والتضامن الشامل من أجل التصدي لسياسات أميركا وإسرائيل سياسيا واقتصاديا.

وبين البرلماني أن عدم التراجع في مواجهة المواقف "الإنبطاحية لأنظمة رجعية كالإمارات والسعودية والبحرين"، سيؤدي إلى "تكبدها الهزائم"، على حد زعمه.