أمريكا تندد بإعدام الرياضي الإيراني نافيد أفكاري: عمل شنيع ووحشي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تدين بشدة تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق الرياضي، نافيد أفكاري.

واشنطن- سبوتنيك. وكتب بومبيو بمدونة على حسابه على تويتر "إعدام النظام الإيراني نافيد أفكاري عمل شنيع ووحشي. ندينه بأشد العبارات. هذا أعتداء شائن على كرامة الإنسان حتى بالمعايير البغيضة لهذا النظام. صوت الشعب الإيراني لا يمكن طمسه".

The Iranian regime’s execution of Navid Afkari is a vicious and cruel act. We condemn it in the strongest terms. It is an outrageous assault on human dignity, even by the despicable standards of this regime. The voices of the Iranian people will not be silenced. #نویدمان_را_کشتند — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2020

هذا وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران ألا تنفذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري.

ونفذت السلطات الإيرانية اليوم السبت حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نافيد أفكاري، الذي أدين بقتل موظف حكومي خلال تظاهرات ضد الحكومة في جنوب البلاد عام 2018، وذلك رغم الاحتجاجات الدولية ضد حكم الإعدام خلال الأيام الماضية.