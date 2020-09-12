رغم تقدم بايدن فيها… ترامب يتوجه إلى ولاية نيفادا لحشد أنصاره وجمع التبرعات 

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى ولاية نيفادا الأمريكية، سعيا منه لحشد المزيد من الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي فيها تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ولجمع تبرعات من أجل حملة تواجه أزمة مالية محتملة.

ويتأخر ترامب عن نائب الرئيس السابق بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته آنذاك من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، بحسب رويترز.

Trump is on his way to Nevada.



Coronavirus and air-quality (due to fires) both extreme risks.



Imagine being willing to die on this hill. People are fascinating...pic.twitter.com/VI3BwIdSR2 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 12, 2020

ويخطط ترامب لحضور فعاليات ينظمها مديرو حملته الانتخابية في نيفادا وأريزونا خلال زيارة لغرب البلاد تستغرق ثلاثة أيام، وتشمل أيضا زيارة كاليفورنيا يوم الاثنين للوقوف على الأضرار التي ألحقتها حرائق الغابات المستعرة في الساحل الغربي للبلاد.

ويكثف ترامب عمليات جمع التبرعات لحملته الانتخابية وسط مخاوف من أنها تعاني من نقص التمويل، مما يجبرها على سحب الإعلانات التلفزيونية في الولايات الحاسمة.

وقال مسؤول من الحزب الجمهوري إنه سيتم جمع تبرعات بنحو 18 مليون دولار أمريكي في مطلع الأسبوع من خلال فعاليات للحملة في واشنطن ونيفادا.