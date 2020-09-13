البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد عن تسجيل 33523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و814 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 43714 إصابة و874 وفاة في اليوم السابق.

موسكو - سبوتنيك. وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و315 الفا و687 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 131210.

وبحسب الوزارة تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ 3.5 مليون حالة.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.