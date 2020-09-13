وسط توترات مع تركيا… رئيس وزراء اليونان يعلن تخفيف الضرائب لزيادة الإنفاق الدفاعي 

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حزمة من تخفيف الضرائب لتعزيز إيجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال ميتسوتاكيس خلال كلمته الاقتصادية السنوية في مدينة سالانيك بشمال اليونان إن حكومته المحافظة ستنهي الضريبة العقارية في 26 جزيرة وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات، بحسب رويترز.

وقال في كلمته: "لا يمكن أن تكون أولويتنا أي شيء آخر سوى حماية التوظيف".

وأضاف ميتسوتاكيس إنه سيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في 2021

ولفت ميتسوتاكيس أيضا أن الدولة ستعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 1.4 مليار يورو لأرباب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون في السنوات العشر الأخيرة.

وتابع رئيس الوزراء إن اليونان ستعزز أيضا قواتها المسلحة وسط توترات مع جارتها تركيا بسبب موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وأعلن ميتسوتاكيس شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وتحديث أربع فرقاطات أخرى دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وقال إن اليونان ستشتري أيضا أسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ وستقوم بتحديث صناعتها الدفاعية التي تتكبد خسائر، مضيفا أن "القوات المسلحة ستقوم بضم 15 ألف فرد خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتوقف الانتعاش الاقتصادي اليوناني بعد تفشي كوفيد-19 وإجراءات مكافحته. وتراجع بمعدل سنوي 15.2 في المئة خلال الربع الثاني في مواجهة صدمة فيروس كورونا.

وتضرر الاقتصاد المعتمد على السياحة بشكل بالغ بسبب إجراءات العزل العام والقيود التي فرضت على السفر.