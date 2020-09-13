العاصفة "سالي" تتحول لإعصار من الفئة الأولى يضرب ساحل الولايات المتحدة

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن قوة العاصفة المدارية سالي زادت قبالة الساحل الغربي لولاية فلوريدا يوم السبت ومن المتوقع أن تتحول لإعصار من الفئة الأولى.

ومن المتوقع أن يثير الإعصار رياحا عاتية وأمواجا متلاطمة وفيضانات على ساحل الولايات المتحدة المطل على الخليج، بحسب رويترز.

Hurricane watches are posted for northern Gulf Coast due to #Sally. If Sally makes landfall as hurricane, it would be 4th hurricane in 2020 to make landfall in continental US, along w/ Hanna, Isaias & Laura. Most recent season w/ 4+ CONUS hurricane landfalls is 2005 (5 landfalls) pic.twitter.com/VsNuTuGFYz — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 12, 2020

وأعلن جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا حالة الطوارئ ودعا السكان الذين ما زالوا يتعافون من آثار آخر عاصفة وقيود جائحة كورونا للاستعداد للعاصفة.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة سالي إلى سقوط أمطار يتراوح منسوبها ما بين 15 و30 سنتيمترا على امتداد ساحل الخليج الأوسط وقد تسبب فيضانات من فلوريدا وحتى لويزيانا.

10 PM Saturday - Tropical Storm Sally continues heading west-northwest into the Gulf. Winds and pressure are unchanged from earlier today.



Forecast path hasn't changed much with a landfall along southeast Louisiana or coastal Mississippi as a hurricane Tuesday @WWLTV #beon4 pic.twitter.com/TtRybbMdOg — Alexandra Cranford WWL-TV (@alexandracranfo) September 13, 2020

وعطلت العاصفة في مسارها إنتاج النفط في خليج المكسيك للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وتوقعت التنبؤات المسائية للمركز الوطني للأعاصير أن تصل السرعة القصوى للرياح التي تثيرها العاصفة 137 كيلومترا في الساعة قبل وصولها للبر يوم الثلاثاء.