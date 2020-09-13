كوريا الجنوبية تدعو دولا لاستئناف الحوار مع جارتها الشمالية

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، دول آسيا والمحيط الهادئ إلى إرسال "رسالة موحدة" لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية تصريحات وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، خلال حديثها في منتدى الآسيان الإقليمي عبر الفيديو، سلطت الضوء على سعي بلدها لتحسين العلاقات بين الكوريتين من خلال مشاريع مختلفة للتعاون عبر الحدود والتي وصفتها بـ "حجر الزاوية" للسلام في شبه الجزيرة.

وقالت الوزيرة إن "الوزيرة كانغ قالت إنه على الرغم من أنه سيكون من الصعب معالجة انعدام الثقة طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية في فترة قصيرة من الزمن، إلا أن قضية شبه الجزيرة لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتعاون المستمرين".

وأضافت الوزيرة " نتوقع من المنتدى إرسال رسالة موحدة تدعو إلى حل سلمي للقضية عبر استئناف مبكر للحوار".

وتبادل المشاركون في الجلسة الوزارية الرأي القائل بأن السلام في شبه الجزيرة الكورية مرتبط مباشرة بالسلام والازدهار في المنطقة ككل. لكنهم أشاروا أيضًا إلى الحاجة إلى تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد الشمال.

وضمت الجلسة الافتراضية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ممثلين من 27 دولة ، بما في ذلك الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة والصين واليابان.