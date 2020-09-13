طائرة عسكرية أمريكية تنقل جنديا أدين بقتل امرأة متحولة جنسيا في الفلبين

رحلت الفلبين إلى الولايات المتحدة جنديا من مشاة البحرية أدين بقتل امرأة من المتحولين جنسيا في الفلبين في 2014 بعد أن منحه الرئيس رودريجو دوتيرتي عفوا مطلقا.

وقالت متحدثة باسم مكتب الهجرة إن جوزيف سكوت بيمبرتون غادر مطار مانيلا الدولي في الساعة 0114 بتوقيت جرينتش على متن طائرة عسكرية أمريكية في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة لمحطة بي.تي.في 4 التلفزيونية الرسمية أن ممثلين للسفارة الأمريكية رافقوا بيمبرتون وهو في طريقه للمطار، وفقا لـ "رويترز".

وقال خايمي مورينتي ، مفوض مكتب الهجرة في بيان، إنه نتيجة لأمر ترحيله، تم إدراج اسم بيمبرتون على القائمة السوداء للمكتب، لمنعه من العودة بصفة دائمة".

وكانت محكمة قد أدانت بيمبرتون بقتل جينفر لود في فندق في أولونجابو خارج القاعدة البحرية الأمريكية السابقة بشمال غرب العاصمة مانيلا، قبل ست سنوات في قضية أثارت نقاشا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مستعمرتها السابقة.

وقوبل عفو دوتيرتي عن بيمبرتون بإدانة من نشطاء وصفوا تلك الخطوة بأنها "استهزاء بالعدالة".

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة، الذي عمل محاميا في محاكمة بيمبرتون، إن قرار دوتيرتي ربما يكون نابعا من رغبته في الحصول على لقاحات فيروس كورونا التي تطورها شركات أمريكية.

لكن وزارة الصحة الفلبينية قالت بسرعة إن الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات والتي تجري الحكومة الفلبينية محادثات معها لم تضع أي شروط.