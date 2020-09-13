تركيا تسحب سفينة تنقيب من شرق المتوسط بعد مباحثاتها مع أثينا

سحبت السلطات التركية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة شرق المتوسط، وأعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأحد، أن سفينة أوروتش رئيس علقت أعمالها في المنطقة التي كان من المخطط أن يستمر العمل بها حتى 25 آيلول/ سبتمبر الجاري، بعد المباحثات مع الجانب اليوناني".

وأضافت "تم سحب السفينة إلى ميناء أنطاليا بعد إنتهاء مدة الإخطار الملاحي المعلن سابقا".

وتأتي الخطوة وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز.

وتنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.