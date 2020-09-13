تأجيل محاكمة موظفة بريطانية إيرانية بتهمة التجسس في إيران

أعلنت نائبة عن حزب العمل في البرلمان البريطاني، توليب صديق، تأجيل محاكمة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف في إيران.

وقالت صديق في تغريدة، إنها تحدثت مع ريتشارد زوج زاغاري راتكليف الموظفة بمؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية، وأنه أبلغها بتأجيل المحاكمة. وأضافت أن معلومات أخرى سيُكشف عنها اليوم الأحد.

NAZANIN UPDATE This morning I spoke to Nazanin’s husband Richard. Her “trial” has been postponed and will not happen today. She is relieved, frustrated, stressed and angry. Once again she’s being treated like a bargaining chip. More info will follow later today #FreeNazanin — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) September 13, 2020

ولم يصدر القضاء الإيراني أي تعليق بعد، بحسب ما نقلته "رويترز".

واستدعت المحكمة زاغاري راتكليف الأسبوع الماضي وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها.

وتسعى بريطانيا للإفراج عن زغاري راتكليف، منذ أن ألقي القبض عليها في أبريل/ نيسان 2016 في مطار بطهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وأُدينت بالتآمر للإطاحة بمؤسسة رجال الدين في إيران.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة وهو ما يحد من تواصل السفارات الأجنبية مع مواطني بلدانها المحتجزين هناك.

ونقلت رويترز عن محامين ودبلوماسيين وأقارب في عام 2017 أن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة في العامين الماضيين معظمهم بتهم تجسس.

وقال دبلوماسيون وسجناء سابقون وعائلاتهم إنه في بعض الحالات يظل المحتجزون رهن الاعتقال من أجل تبادل السجناء مع دول غربية وهو ما تنفيه إيران.