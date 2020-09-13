ائتلاف معارض في مالي يرفض ميثاق المجلس العسكري لمرحلة ما بعد الانقلاب

رفض ائتلاف معارض، قاد احتجاجات مناهضة للحكومة في مالي قبل الانقلاب العسكري الشهر الماضي، ميثاقا سياسيا دفع به المجلس العسكري الحاكم أمس السبت.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الائتلاف المعارض إن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس نتائج المحادثات التي أشار إلى أنها تضمنت تصويتا للأغلبية لصالح تولي شخصية مدنية منصب الرئيس المؤقت.

وأضاف الائتلاف في بيانه"ننأى بنفسنا عن الوثيقة الصادرة التي لا تعكس آراء وقرارات شعب مالي".

وكان متحدث باسم المحادثات قد قال إن الميثاق الصادر عن المجلس العسكري الحاكم يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنيا أو عسكريا، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.