صحيفة بريطانية تكشف علاقة بين "حزب الله" بمنظمة عسكرية أوروبية محظورة

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، عن وجود تنسيق وعلاقة بين "حزب الله" اللبناني ومنظمة عسكرية أوروبية محظورة.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في تقريرها أن "الاستخبارات البريطانية توصلت بعد تحديث تقييمي، إلى أن تحالفا ربما نشأ بين ​"حزب الله​" ومنظمة "​الجيش​ الأيرلندي الجمهوري الجديد" وبموجبه يمد الحزب اللبناني نظيره الأيرلندي بالمال والسلاح".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التقييم اعتمد على أدلة جمعها عميل في جهاز MI5 الاستخباراتي البريطاني، وشملت "الجيش" الناشط كمنظمة عسكرية لتحرير أيرلندا الشمالية من الحكم البريطاني وإعادة توحيدها مع الجمهورية الأيرلندية".