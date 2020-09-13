آلاف المتظاهرين يتجهون إلى وسط العاصمة البيلاروسية... فيديو

اتجه آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، إلى قصر الاستقلال "مقر إقامة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو" وسط العاصمة البيلاروسية مينسك.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه تم تطويق ساحة القصر من قبل قوات حفظ النظام وقوات الجيش، كما تم تجهيز خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

Многотысячная толпа протестующих направилась в центр Минскаhttps://t.co/zTLJrbKjFl pic.twitter.com/me892snutc — РИА Новости (@rianru) September 13, 2020

​ومن جانبها قامت عناصر الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة نيزوفيسيموست (الاستقلال)، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.