بعد إعلان صربيا... واشنطن: الأبواب تغلق في وجه عمليات حزب الله في أوروبا

أكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الأحد، أن واشنطن ترحب بنية صربيا إدراج حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية.

وقالت أورتاغوس: "يمثل إعلان صربيا أنها ستدرج حزب الله كمنظمة إرهابية خطوة مهمة أخرى تحد من قدرة هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على العمل في أوروبا. وقد تم الإعلان عن هذا الإجراء الهام كجزء من الالتزامات التاريخية التي ضمنها الرئيس ترامب بشأن مجموعة واسعة من مسائل التطبيع الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو، وكذلك من ضمن الإجراءات التي يتخذها البلدان للمساعدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للخارجية.

We welcome Serbia’s intention to designate Hizballah as a terrorist organization in its entirety. Iran-backed Hizballah has played a destabilizing role in the Americas, Europe, and the Middle East for far too long. https://t.co/DnNmSrqJjp — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 13, 2020

​وتابعت: "لا شك في أن الأبواب تغلق في وجه عمليات حزب الله في أوروبا، حيث واصل التخطيط لاعتداءات إرهابية والحصول على التكنولوجيا العسكرية وجمع الأموال التي تشتد حاجته إليها. وقد لحقت الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا وليتوانيا ضد حزب الله مؤخرا تلك التي اتخذتها المملكة المتحدة وكوسوفو العام الماضي".

وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى إدراج حزب الله أو حظره بالكامل والاعتراف بأنه منظمة إرهابية بكليته بدون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي".

وتابعت: "نحث كافة الدول الأوروبية وفي مختلف أنحاء العالم على اتخاذ أي إجراء ممكن لمنع عملاء حزب الله ومجنديه ومموليه من العمل على أراضيه".