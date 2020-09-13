نتنياهو يعلن فرض الإغلاق التام لإسرائيل لمواجه كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فرض الإغلاق الشامل في البلاد بداية من يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وذلك مع بداية فترة الأعياد اليهودية.

القدس- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة نقلتها هيئة البث الرسمية إن "الحكومة قررت فرض الإغلاق الشامل بداية من ظهر الجمعة المقبل لثلاثة أسابيع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد"، في وقت تجاوز فيه إجمالي إصابات الوباء في البلاد حاجز الـ152 ألف حالة.

وقال وزير في الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام، إن أول زيارة رسمية يقوم بها وفد من الإمارات لإسرائيل، والتي كان من المقرر مبدئيا القيام بها في 22 سبتمبر/أيلول، قد تتأجل أو تتم في ظل قيود العزل العام الذي أصبح وشيكا بسبب فيروس كورونا.

وقال مصدر مطّلع على خطط الزيارة إنه من المتوقع قيام مبعوثين إماراتيين بزيارة لإسرائيل ردا على زيارة لأبو ظبي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود مثل هذه الخطة لكن الإمارات لم تؤكدها.

وبعد زيادة إصابات كورونا في إسرائيل، وافق فريق العمل التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس على إغلاق متجدد على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد تصويت مجلس الوزراء، يوم الأحد، ويغطي فترة الأعياد اليهودية الرئيسية التي تمتد من 18 سبتمبر/ أيلول إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاي، الذي شارك أحد كبار مساعديه في رحلة أبو ظبي في 31 أغسطس/آب، لإذاعة تل أبيب 102 إف.إم "على ما يبدو، ستتأجل (زيارة الوفد الإماراتي) أو يتم اللجوء إلى صيغة خاصة".

وأضاف: "أعتقد أنهم سيقدرون أيضا حقيقة أننا نحمي صحة المواطنين، وإذا اضطررنا إلى تأجيل زيارة الوفد، فسوف يتفهمون هذا ويقبلونه".