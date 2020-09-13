انتخابات البلديات... توقعات بفوز حزب ميركل في أكثر ولايات ألمانيا سكانا

تشير التوقعات الأولية في ألمانيا، إلى فوز حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في انتخابات البلديات بولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.

وبحسب قناة "دويتش فيلله"، ينطلق السباق على رئاسة حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بإعلان اثنين من أبرز السياسيين في الحزب عزمهما الترشح.

ووفقا لهذه التوقعات فقد حصل الحزب المسيحي على 36% من الأصوات، بتراجع طفيف مقارنة بانتخابات 2014 (37.5%) تلاه الحزب الاشتراكي بـ23.5 % بتراجع كبير مقارنة بانتخابات 2014 (أكثر من 31%).

وتمكن حزب الخضر من زيادة نسبة مؤيديه حيث حصل مرشحوه على 19% من مجموع الأصوات، مقارنة بـ11.7 % حصلوا عليها في الانتخابات السابقة.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 6% مقابل 2.6 % كان حصل عليها في الانتخابات الماضية.

وأظهرت التوقعات حصول الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على 4.5 % وهي نفس النتيجة التي كان قد حصل عليها في 2014، وحصول حزب اليسار على 4% (4.7 % في 2014).

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 51.5 % مقابل 50% في انتخابات 2014. وإلى جانب البرلمانات المحلية تم أيضا في ولاية شمال الراين وستفاليا انتخاب رؤساء البلديات والمجالس البلدية.