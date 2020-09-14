لوكاشينكو يزور روسيا

توجّه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في زيارة إلى روسيا الاتحادية، ونشرت قناة تلغرام "بول بيرفوفا" شريط فيديو لتحليق الطائرة الرئاسية.

وستكون الزيارة إلى روسيا أول رحلة خارجية لرئيس بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية في 9 آب / أغسطس، التي احتجّت المعارضة البيلاروسية على نتائجها في شوارع مدن بيلاروسيا منذ شهر.

بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية الرئاسية أنه في إطار زيارة عمل يوم الاثنين، "سيلتقي رئيس الدولة البيلاروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، وسيجريان محادثات انفرداية".

وقالت الخدمة الصحيفة إن "رئيسا الدولتين سيناقشان حالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والنظر في المشاكل الدولية والوضع في المنطقة، وقضايا الاستجابة المشتركة للتحديات الناشئة".