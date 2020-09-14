الصحة العالمية: الشهران المقبلان يشهدان أقسى مواجهة لكورونا في أوروبا

حذّر هانز كلوغي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين سيشهدان أقسى مواجهة لكورونا في أوروبا.

وقال كلوغي إن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونان "أقسى" في مواجهة الوباء، حسبما نقلت "يورونيوز".

وأضاف: "في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعاً في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

وكان البلاط الملكي في إسبانيا قد أعلن، يوم السبت الماضي، إن الأميرة ليونور، وريثة العرش، في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة إصابة بكورونا في مدرستها.

وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها في مدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد، وفقا لـ "رويترز".

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية، الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة تلاميذ بكوفيد-19.