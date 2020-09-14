نفوق 21 ألف دجاجة بسبب حريق في فرنسا

نفقت نحو 21 ألف دجاجة، اليوم الاثنين، بسبب حريق شب في إقليم كروز في وسط فرنسا .

ووفقا لإذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، اندلع الحريق، صباح اليوم الاثنين، في حوالي الساعة 03.00 صباحا فى بلدة لو مار، مما تسبب في إيقاف التهوية.

وبحسب الإذاعة، تم إنقاذ نحو مئة دجاجة فقط من أصل 21 ألف واختنق الباقي.

وتم إطفاء الحريق حوالي الساعة السادسة صباحا لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.

يذكر أن حريقا شب بالقرب من مدينة مرسيليا على شاطئ المتوسط جنوب شرقي فرنسا، في 5 آب / أغسطس تسبب في دمار منطقة تتجاوز مساحتها ألف هكتار.