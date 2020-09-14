الإسرائيليون يحتجون على مغادرة نتنياهو لتوقيع اتفاقية مع الإمارات والبحرين

خرج الإسرائيليون في مظاهرات، ليلة أمس، قبل ساعات قليلة من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للتوقيع على اتفاقيات مع الإمارات والبحرين

في وقت سابق يوم الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحجر الصحي الكامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 18 سبتمبر/ أيلول، والتي تصادف عطلة الخريف اليهودية. كان هذا سبب موجة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

שעות לפני המראתו לוושינגטון: מפגינים מארגונים שונים התאספו סמוך לנמל התעופה בן גוריון במטרה להקשות על הגעתו של ראש הממשלה ופמלייתו למקום@ittaishick pic.twitter.com/DhSRE7FJ0z — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2020

أغلقت سيارات المتظاهرين مداخل المعبر. ولوح المتظاهرون بالأعلام السوداء وأعلام إسرائيل وهم يهتفون "سنبقى في البيت وأنت أيضا" و"نتنياهو مجرم". ووعد المتظاهرون بعرقلة مغادرة الطائرة الإسرائيلية رقم واحد.

מפגינים מתחילים להתקבץ בכניסה לנמל התעופה בן גוריון במטרה לחסום את הכניסות למקום ערב נסיעתו של נתניהו לוושינגטון. עדכונים לאורך ההפגנה והחסימות הצפויות בעקבותיה יהיו כאן >> pic.twitter.com/H6RDJUbK6r — Bar Peleg (@bar_peleg) September 13, 2020

ستُعقد مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في واشنطن يوم 15 سبتمبر. ومن المتوقع أن ينضم وفد بحريني لتوقيع الاتفاقية.