إيلون ماسك ينتقد بيل غيتس ويصفه بـ "الجاهل"

وأجاب ماسك عن سؤال أحد المستخدمين في موقع تويتر حول موقفه من رأي غيتس، قائلا: " ليس لديه أدنى فكرة".

— Richard Reina (@richardreinariv) September 12, 2020

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه "تيسلا" على تطوير شاحنة كهربائية تم الكشف عنها عام 2017 وكان من المقرر شحنها إلى العملاء عام 2019، لكن الأمر من المتوقع أن يتأخر عامين حيث من المقرر تسليمها لأصحابها عام 2021.

وكان المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس قد كتب في وقت سابق: "حتى مع الاختراقات الكبرى في تكنولوجيا البطاريات، لن تكون السيارات الكهربائية على الأرجح حلاً عمليًا لأشياء مثل المركبات المزودة بما يصل إلى 18 عجلة وسفن الشحن وطائرات الركاب".

وأضاف: "الكهرباء مناسبة عند الحديث عن المسافات القصيرة، لكننا بحاجة إلى حل مختلف للمركبات الثقيلة ذات المسافات الطويلة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها غيتس وماسك، حيث انتقد الأول تعليقات الأخير حول مرض "كوفيد - 19".

فيما قال ماسك في شهر شباط / فبراير الماضي: "إن محادثاته السابقة مع غيتس كانت مخيبة للآمال بعد أن كشف ملياردير شركة مايكروسوفت أن سيارته الكهربائية الأولى لم تكن من تصنيع تيسلا، بل من تصنيع بورش".