اعتقال أكثر من 770 شخصا خلال مسيرات احتجاجية في بيلاروسيا

قالت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الاثنين، إن أكثر من 770 شخصًا اعتقلوا في بيلاروسيا يوم الأحد في مسيرات احتجاجية ، من بينهم أكثر من 500 في مينسك.

وجرت، يوم الأحد، مسيرات لمعارضي الرئيس البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك ومدن بيلاروسية أخرى.

وفي اليوم السابق (السبت)، أبلغت وزارة الداخلية عن وجود مئات المحتجزين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مينسك، وفقًا للمعلومات الأولية، كان هناك أكثر من 400 منهم.

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الداخلية أن ضابط شرطة في مينسك أجبر على إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء عندما حاول 100 متظاهر على الأقل لضرب الرفاق المحتجزين من ضباط إنفاذ القانون، وفي بريست تم استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين.

وقالت الخدمة الصحفية عبر قناتها على "تيلغرام": "في المجموع، تم اعتقال 774 مواطنا أمس لخرقهم قانون التظاهرات الجماهيرية، من بينهم أكثر من 500 في مينسك، قبل النظر في قضايا المخالفات الإدارية ، تم وضع 544 شخصا في أماكن الاحتجاز".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية ، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء مجلس تنسيقي لتداول السلطة. وفتح مكتب المدعي العام في بيلاروس دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي "الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس" ، والتي يفترض أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقالت الداخلية البيلاروسية إن أنشطة المجلس التنسيقي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروس. ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي أشير إليها قانونية، بناءً على دستور الجمهورية.