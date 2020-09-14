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    قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع المرشد الإيراني علي خامنئي وبعض القادة الإيرانيين

    جنوب أفريقيا تحسم الأمر بشأن "مفاجأة أمريكية" إلى إيران حول مقتل قاسم سليماني

    © AFP 2020 / HO
    العالم
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    مقتل قاسم سليماني (15)
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    علقت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، على أنباء تحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد، لانا ماركس، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

    قاسم سليماني 1
    © AFP 2020 / Mehdi Ghasemi
    إيران ترد رسميا على "اتهام أمريكي خطير" بشأن طريقة الرد على اغتيال قاسم سليماني
    وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا، لونغا نغكينغيليلي، في تصريح مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن سلطات بلاده "ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد، لانا ماركس".

    ووصف نغكينغيليلي التقارير الأمريكية حول هذا الموضوع بـ"المفاجئة" بالنسبة إلى بلاده، وقال المسؤول: "علمنا بهذا التقرير فقط صباح اليوم"، مضيفا أن "وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، قد تصدر بيانا في وقت لاحق".

    وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي أفاد، أمس الأحد، بأن "الحكومة الإيرانية خططت لمحاولة اغتيال ماركس ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" بالحس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 3 يناير/ كانون الثاني2020.

    من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة "نفي إيران القاطع للاتهامات الواردة في هذا التقرير المغرض"، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (15)

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    الكلمات الدلالية:
    جنوب أفريقيا, أمريكا, إيران, اغتيال قاسم سليماني
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