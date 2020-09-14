الكشف عن تطورات الحالة الصحية لبرسلكوني عقب إصابته بكورونا

يخرج رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني، من المستشفى، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد تلقيه العلاج لإصابته بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ورقد برسلكوني، وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، 10 أيام في المستشفى.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن المتحدث باسم حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام)، الذي يترأسه برسلكوني، قوله: "من المتوقع خروج رئيس الوزراء الأسبق البالغ من العمر 83 من مستشفى سان رافائيل في ميلانو في منتصف اليوم تقريبا".

ولم يقل المتحدث ما إذا كان برلسكوني قد تعافى بصورة كاملة من الفيروس، أو ما إذا كان سوف يستكمل علاجه في المنزل.

وكان برلسكوني قد دخل المستشفى، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري. وكان الأطباء قد شخصوا إصابته بالتهاب رئوي مضاعف ناجم عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وقالوا إن إصابته خطيرة.

وقال برلسكوني، الأسبوع الماضي: "أعتقد أن هذه أسوأ تجربة في حياتي".

وتابع رئيس الوزراء الأسبق، بقوله: "إنه فعلاً فيروس مروع، ولا أتمنى أن يمر أي شخص بموقف مثل هذا".

ويأتي خروج برلسكوني من المستشفى في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والإقليمية المقررة يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، حيث شارك في عدة فعاليات خاصة بالحزب من سريره في المستشفى.