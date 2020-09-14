الاتحاد الأوروبي يبلغ طالبان بربط دعمه لأفغانستان بالحفاظ على مبادئ الجمهورية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن دعمه المستقبلي لأفغانستان مرتبط بالحفاظ على مبادئ الجمهورية، في ظل مواقف متضاربة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول نظام الدولة في المستقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الأفغانية، تناول اتصالا هاتفيا بين الرئيس أشرف غني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الأخير أكد أن "الاتحاد الأوروبي سينقل رسالة لحركة طالبان مفادها أن دعم الاتحاد مستقبلا لأفغانستان سوف يعتمد على الحفاظ على المبادئ الجمهورية في البلاد".

وذكر أن بوريل أكد "اعتزامه زيارة أفغانستان حين تسمح الفرصة للتعبير عن دعم الجمهورية".

وفيما يصرح المسؤولون الأفغان عن عدم المساس بالنظام الجمهوري، يدعو قادة طالبان لاعتماد نظام حكم إسلامي.

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، السبت الماضي، مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين وإحلال السلام الدائم.

ورحبت كثير من دول العالم، ومنها ألمانيا وتركيا وباكستان والهند والصين وإندونيسيا والنرويج وغيرها، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ببدء مفاوضات السلام الأفغانية.

وتهدف هذه المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى تسوية الخلافات القائمة بينهما ووقف إطلاق النار ومعالجة عدة قضايا من بينها حقوق المرأة والأقليات ونزع سلاح عشرات الآلاف من مقاتلي طالبان.

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى لديها، إلا أن طالبان ترفض وقف إطلاق النار قبل الشروع بالمحادثات.