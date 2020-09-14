الاتحاد الأوروبي يدين إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري

انضم الاتحاد الأوروبي صوته، اليوم الاثنين، إلى موجة غضب دولية من إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري، قائلا إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية وإنه يعارضها في جميع الأحوال.

ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية خبر إعدام أفكاري يوم السبت. وكان أفكاري، من أبطال المصارعة الرومانية.

وقال متحدث باسم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان، "الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات دون استثناء".

وأضاف "حقوق الإنسان تظل سمة أساسية من سمات تواصلنا مع إيران. سنستمر في الحديث مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال التمثيل المحلي للاتحاد الأوروبي في طهران وكذلك على مستوى الحالات الفردية مثل حالة الإعدام الأخيرة".

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم"، وذلك حسب صحيفة "كيهان" الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاما لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووجهت له إيران، تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.