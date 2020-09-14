بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود مسلح... اندلاع احتجاجات في ولاية بنسلفانيا... فيديو

اندلعت احتجاجات في شوارع لانكستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد أن أطلقت شرطة الولاية النار على رجل كان يحمل سكينا يدعى ريكاردو مونوز.

وأظهرت لقطات كاميرا ريكاردو مونوز، 27 عاما، وهو يلوح بسكين قبل أن يطلق رجال الشرطة النار عليه حوالي الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأدى هذا الحادث إلى تصاعد التوترات في المدينة وخروج العديد من المتظاهرين ضد وحشية الشرطة، بحسب الصحيفة.

وصرحت الشرطة بأنه تم الاتصال بالقسم والإبلاغ عن وجود اضطرابات في المنطقة، وقالت الشرطة إن مونوز كان مسلحاً ويحمل بيده سكينا في وقت إطلاق النار عليه.