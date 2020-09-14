بالفيديو... تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في بنسلفانيا

تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي اندلعت عقب مقتل رجل ذو بشرة سوداء على يد الشرطة، أمس الأحد.

وقال موقع "لانكستر أون لاين" الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الاشتباكات تحدث بين متظاهري حركة "حياة السود مهمة" وقوات الأمن بعد مقتل أمريكي من أصول لاتينية يدعى ريكاردو مونييس، على يد الشرطة.

Police shot and killed an autistic man in Lancaster, PA today and left his body uncovered for hours. People are protesting outside the police HQ now. pic.twitter.com/1gm0EW0aQn — Joshua Potash (@JoshuaPotash) September 14, 2020

وبحسب الموقع، فإن الحادث وقع أمس الأحد، بعدما وصل رجل شرطة إلى منزل كان فيه مونييس، البالغ من العمر 27 عاما، وتسبب في تجدد الاحتجاجات المناهضة لاستخدام العنف ضد السود في الولايات المتحدة الأمريكية.

[Lancaster, PA] Borderline peaceful protests turn into violent riots - police declare the assembly illegal https://t.co/vdKEn3l4St — HINDLE (@HindlesKitchen) September 14, 2020

ولفت الموقع إلى أن مونييس، الذي خرج من منزله حاملا سكينا كان يقترب من رجل الشرطة قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه عدة مرات وتسبب في مقتله.

وتم إيقاف رجل الشرطة عن العمل مؤقتا وفتح تحقيق في الحادث، بينما خرج المحتجون إلى الشوارع منددين بالحادث، وتسبب ذلك في حدوث اشتباكات مع قوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

#BREAKING @Lancaster_DA release body cam video from todays fatal Officer involved shooting. Video shows 27 year old Ricardo Munoz running toward an officer with a knife above his head before being shot *GRAPHIC* . @CBSPhilly #LancasterPA pic.twitter.com/ERXKhNijMh — Joshua Crompton (@PhillyNewsGuy) September 14, 2020

واندلعت الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه في مايو/ أيار.