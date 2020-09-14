تحدي الكباب في السويد

أطلق مطعم بيتزا تحد لأكل سندويشية كباب بطول 110 سم، في أقل من ساعة، وسيتم التبرع بكرونة واحدة من كل سنتيمتر يتم تناوله لدعم الأنشطة الأجتماعية.

وفقا لـموقع ميغافونين، فقد ابتكر مطعم بيتزا في السويد سندويشة طويلة يزيد طولها عن متر واحد لتحفيز المنافسة وروح التحدي، ويجب على المتحدي تناول عدة كيلوغرامات من الطعام في أقل من 60 دقيقية.

وفي حال نجح في هذا، فلن يحاسب على ثمن الطعام وسيفوز بقسيمة شراء بقيمة ألف كرونة سويدية (الكرونة تعادل 0.11 دولار تقريبا). وإن لم ينجح فسيتبرع بكرونة واحدة عن كل سنتمتر يؤكل. ويحق للمتحدي اختيار الجهة التي يود التبرع لها.

يقول صاحب المطعم صالح أوكتي: "نحن نفعل هذه المبادرة باعتبارها منافسة ممتعة. فضلا عن رغبتنا بدعم الحياة الإجتماعية وأنشطتها في المدينة خاصة بعد الانتكاسة التي لحقت بها بعد أزمة الكورونا".

حتى الآن تقدم ثمانية أشخاص لخوض التحدي، لكن أيا منهم لم ينجح. يقول صالح: "كان الفوز مستحيلا تماما بالنسبة لهم، فبعد 45 دقيقية، رفعوا جميعهم أيديهم واستسلموا".