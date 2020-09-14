عقب فشل مايكروسوفت... شركة أمريكية عملاقة تقترب من شراء أعمال "تيك توك"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن البيت الأبيض سوف يراجع عرضا محتملا من شركة "أوراكل" لشراء أعمال شركة "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فاينشنال تايمز"، قال منوتشين إن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة سوف تراجع العرض أولا، وبعد ذلك سوف تقدم توصيات للرئيس دونالد ترامب.

وسوف يتعلق جزء من الدراسة بالمخاوف الأمنية، وما إذا كانت واشنطن راضية.

وكشفت مصادر أن أوراكل على وشك أن تصبح شريكا تقنيا موثوقا به لمنصة تيك توك في الولايات المتحدة، لكن خيار البيع المباشر ليس مطروحا.

وكانت شركة "مايكروسوفت"، قد عرضت شراء أعمال تيك توك في أمريكا، إلا أن شركة "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك، رفضت عرض الاستحواذ.

يذكر أن تطبيق "تيك توك" أثار توترات بين أمريكا والصين، كما أصدر ترامب أمرا بحظر التطبيق في الولايات المتحدة بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الجاري ما لم يتم بيعه إلى شركة أمريكية.