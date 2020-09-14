تنزانيا... مقتل عشرة تلاميذ في حريق بمدرسة

أعلن مسؤول بارز في الحكومة التنزانية اليوم الاثنين، مقتل عشرة تلاميذ في حريق اندلع بسكن مدرسة داخلية خاصة في شمال البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ماركو جاجوتي مفوض منطقة كاجيرا، إن الشرطة وهيئة الإطفاء ومسؤولين آخرين بدأوا التحقيق في الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.

وأضاف "السكن كان يضم 74 طفلا وعندما بدأ الحريق سعى التلاميذ للفرار لكن بسبب قوة الحريق بعضهم لم يتمكن من النجاة".

وأصيب سبعة أطفال آخرين بحروق في الحادث الذي وقع عند منتصف الليل.