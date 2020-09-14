برلين تعلق على إعدام المصارع الإيراني أفكاري

قالت برلين، اليوم الاثنين، إن سفيرها بطهران أكد، في اتصال بالخارجية الإيرانية، موقف ألمانيا الرافض لحكم الإعدام الذي نفذ بحق مصارع إيراني متهم بالمشاركة في أعمال شغب.

وقالت الخارجية الألمانية عبر تويتر إنه "خلال اتصال هاتفي بالخارجية الإيرانية اليوم، أكد السفير الألماني في طهران مجددا على موقف الحكومة الاتحادية من قضية الرياضي الإيراني نافيد أفكاري، وأعرب عن انزعاجه من تطبيق عقوبة الإعدام".

In a phone call with the Iranian Foreign Ministry, the German Ambassador to Iran once again reiterated Germany’s position on the case of Iranian athlete Navid #Afkari today and clearly expressed absolute dismay over the execution of the death penalty. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 14, 2020

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم"، وذلك حسب صحيفة "كيهان" الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري، 27 عاما، لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوبي إيران عام 2018.

ووجهت له إيران، تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.