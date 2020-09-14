ميركل: ضغطنا على الصين لتحقيق تقدم نحو إبرام اتفاقية الاستثمار

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن زعماء الاتحاد الأوروبي حثوا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، على تسريع المفاوضات لإبرام اتفاقية للاستثمار بين الجانبين، وشددت على أن المنافسة مع الصين يجب أن تكون نزيهة.

وأبلغت ميركل الصحفيين، عقب قمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني، "مارسنا ضغوطا على الصين لتحقيق تقدم بشأن اتفاقية الاستثمار"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت قائلة "في المجمل، التعاون مع الصين يجب أن يقوم على مبادئ معينة.. التبادلية والمنافسة النزيهة. نحتاج إلى أن يكون لدينا نظام متعدد الأطراف يستند إلى قواعد".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، قالت إن الصين حققت تقدما في مسائل مثل النقل القسري للتكنولوجيا، لكن يجب عليها أن تفتح أسواقها بشكل أكبر إذا كانت تريد عقد اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت دير ليين في مؤتمر صحفي بعد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين: "يجب على الصين أن تقنعنا بأنها تستحق اتفاقية للاستثمار"، مضيفة أنه يجب أيضا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يعالج فائض الطاقة الإنتاجية سواء في المجالات التقليدية مثل الصلب أو المنتجات العالية التكنولوجيا.