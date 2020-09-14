منظمة الصحة: نحتاج إلى إعادة التفكير في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان إلى إعادة التفكير في طرق التعامل مع كبار السن بعد حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في دور المسنين بشتى أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، في كلمة ألقاها عن تداعيات جائحة فيروس كورونا على حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، حث رايان الدول على اعتبار العناية بالمسنين "مسألة حقوقية".

وقال رايان:"نحتاج إلى إعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا وطريقة تقديمنا الرعاية إلى هذا الجيل".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى احتياجات جيل المسنين على أنها مسألة حقوق، الحق في الحصول على الرعاية والحق في التواصل الاجتماعي".

وأكد رايان أن معدلات الوفيات في دور الرعاية مرتفعة وتصل إلى 80 % من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بعض الدول عالية الدخل، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.