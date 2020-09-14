"لن نسمح بتمرير هذا المشروع"... إيران تحذر عدد من رؤساء الدول

حذر مسؤول إيراني عدد من الرؤساء وصفهم بـ"الخونة والمساومين"، لموقفهم من القضية الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، حذر علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "الرؤساء الخونة والمساومين الذين يضحون بمصالح العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية من أجل رغباتهم العابرة وبقائهم قصير الأمد".

وأكد شمخاني، في تصريح خلال استقباله رئيس ائتلاف دولة القانون والرئيس الأسبق للحكومة العراقية نوري المالكي، في طهران، اليوم الاثنين، أن "العالم الإسلامي سوف لن يسمح أبدا بتمرير هذا المشروع الخياني".

وأشار شمخاني إلى "إننا لا نشك بأن الدماء الطاهرة للشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي وسائر شهداء المقاومة الأبرار والمجاهدين السائرين على دربهم، ستقتلع جذور أمريكا والكيان الصهيوني من المنطقة".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن "استراتيجية أمريكا لإثارة التفرقة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعتبر شمخاني أن "الأولوية الأهم لمواجهة هذا النهج الأمريكي هو التلاحم والوحدة الداخلية وتضافر الجهود فيما بين دول المنطقة".

وتابع: "المساعي الشاملة التي تقوم بها أمريكا لإضعاف دول المنطقة تهدف إلى الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وهيمنته على الدول العربية والإسلامية".

وأكد أن "الكيان الصهيوني يسعى عبر طرح ما يسمى بـ "السلام" لتحقيق شعار الهيمنة على المنطقة من النيل إلى الفرات".